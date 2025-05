Klopp acerta com campeão europeu um ano após deixar o Liverpool, diz jornal (Jurgen Klopp, técnico alemão)

Jurgen Klopp voltará à beira do campo depois de mais de um ano. De acordo com o jornal italiano La Stampa, o ex-técnico do Liverpool assumirá o comando da Roma a partir da próxima temporada.

Klopp deixou o atual campeão inglês em maio de 2024, depois de quase nove temporadas – ele havia chegado aos Reds em outubro de 2015. Desde então, o alemão vinha atuado fora dos gramados, como Chefe de Futebol Global da Red Bull.

De acordo com o La Stampa, Klopp acertou com a Roma na noite desse domingo (18). A publicação diz que o interesse já era antigo, mas a conclusão do negócio demorou a ocorrer pois o alemão havia dado a palavra a um outro clube – a negociação com essa equipe não se concretizou, o que deixou o caminho livre para os italianos.

O jornal ainda diz que Jurgen Klopp já avaliou o elenco da Roma e entende que ele precisa ser encorpado com pelo menos mais seis jogadores: três titulares e três reservas. Seriam dois zagueiros, um lateral-direito, um meio-campista e dois atacantes.

Klopp substituirá técnico que largou aposentadoria

Na Roma, Klopp vai substituir Claudio Ranieri, que deixou a aposentadoria em novembro do ano passado para asssumir a equipe que vivia situações complicada na temporada. Agora, a situação é diferente.

A um jogo do fim do Campeonato Italiano, a Roma está em quinto lugar, com 66 pontos, e precisa de vencer e torcer por um tropeço da Juventus na rodada derradeira para garantir vaga na Champions League da próxima temporada. Caso isso não ocorra, o time se classificará para a Europa League, ou, no pior dos cenários, para a Conference League – da qual eles foram campeões na temporada 2021/22.

A notícia Klopp acerta com campeão europeu um ano após deixar o Liverpool, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque