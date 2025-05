Vini Jr. testemunha sobre caso de racismo na Espanha: ‘Me senti em perigo’ (Vini Jr. durante entrevista coletiva)

O atacante brasileiro Vini Jr. depôs nesta segunda-feira (19/5), por videoconferência sobre o caso do boneco pendurado por torcedores do Atlético de Madrid em uma ponte próxima ao CT do Real Madrid, simulando enforcamento. A audiência será no dia 16 de junho.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, em seu depoimento, o brasileiro teria dito que não sabia o que o ato queria dizer e temeu pela sua segurança e de sua família. “Foi um dia muito triste para mim”, disse Vini afirmando que os torcedores atuaram dessa forma devido à cor de sua pele.

Vinícius fez seu testemunho de forma antecipada, pois, no dia da audiência, o jogador disputará o Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos.

Relembre o caso

No dia 25 de janeiro de 2023, um grupo de ultras do Atlético de Madrid pendurou um boneco representando Vinícius Júnior em uma ponte nas proximidades do centro de treinamento do Real Madrid, simulando um enforcamento. Acima da figura, foi estendida uma faixa dizendo “Madri odeia o Real”, frase comumente usada por torcedores mais radicais do clube colchonero.

O episódio aconteceu na véspera do clássico entre as duas equipes pelas quartas de final da Copa do Rei. Como resposta, a torcida do Real aplaudiu o brasileiro no 20º minuto do jogo, número que o jogador vestia na época. Vinicius Junior marcou na partida e o Real venceu por 3 a 1.

A notícia Vini Jr. testemunha sobre caso de racismo na Espanha: ‘Me senti em perigo’ foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press