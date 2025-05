crédito: No Ataque Internacional

France Football divulga detalhes sobre cerimônia da Bola de Ouro (Troféu da Bola de Ouro)

A revista France Football, criadora da Bola de Ouro, divulgou nesta segunda-feira (19/5) detalhes sobre a cerimônia de premiação.

O evento será realizado em 22 de setembro deste ano no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

Além de eleger os melhores futebolistas do planeta, a premiação conta com outras categorias, como melhor goleiro, maior artilheiro, entre outros.

Nesta edição, todos os troféus que eram entregues apenas para homens também serão cedidos a mulheres.

Os nomes dos jogadores indicados à Bola de Ouro serão divulgados na primeira metade de agosto.

Na última temporada, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, e a atacante espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, foram eleitos os melhores do mundo.

Brasil na disputa

Em 2023/2024, o atacante brasileiro Vini Jr., do Real Madrid, era considerado por muitos como o favorito a conquistar a Bola de Ouro.

Nesta temporada, o Brasil também tem um jogador que pode brigar pelo prêmio da revista francesa.

O meia-atacante Raphinha, do Barcelona, é um dos principais atletas no futebol europeu em 2024/2025 e diferentes veículos de imprensa o colocam como um dos principais candidatos na disputa.

O camisa 11 tem 62 jogos (Brasil e Barcelona) na temporada, marcou 34 gols e distribuiu 23 assistências.

O jogador brasileiro foi campeão de La Liga (Campeonato Espanhol), Copa do Rei, semifinalista e artilheiro da Champions League.

