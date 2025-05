Top 10 do IFFHS de melhores da história tem Pelé em 2º e ídolos de Atlético e Cruzeiro (Messi foi eleito o melhor jogador da história )

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou um ranking com os dez melhores jogadores da história do futebol mundial. Messi lidera, enquanto Pelé é o segundo lugar e Maradona fica em terceiro.

A IFFHS não expôs os critérios para a elaboração do ranking, entretanto a lista chama atenção pelo fato de Pelé ser, para muitos, o maior jogador da história do futebol. Lionel Messi, entretanto, tem a seu favor o fato de ainda estar atuando e ter sido um dos protagonistas do esporte em uma época muito mais globalizada e cuja exposição atingiu outro patamar.

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo em oito oportunidades pela Fifa. Em 2022, conquistou o último título que faltava na sua extensa galeria de troféus: a Copa do Mundo com a seleção argentina, feito do qual ele já havia chegado perto em 2014, quando amargou o vice-campeonato contra a Alemanha, no Maracanã.

Pelé, por sua vez, venceu a Copa do Mundo três vezes: em 1958, quando tinha somente 17 anos, 1962, quando se lesionou no início do torneio, e 1970, liderando a Amarelinha no México e sendo o artilheiro daquela edição do Mundial, com sete gols.

Confira a lista:

Messi Pelé Maradona Cristiano Ronaldo Cruyff Ronaldo Zidane Beckenbauer Di Stéfano Ronaldinho Gaúcho

Beckenbauer, zagueiro alemão, é o único defensor mencionado entre os dez melhores jogadores. Cristiano Ronaldo, Johan Cruijff e Alfredo Di Stéfano são os únicos jogadores do ranking que não venceram a Copa do Mundo.

Messi em São Paulo

Com todas as conquistas e a representatividade, Messi inspirou fãs ao redor de todo o mundo e construiu uma marca global que ultrapassa até mesmo as fronteiras de rivalidades históricas com entre Brasil e Argentina.

Uma exposição imersiva revive os principais momentos da carreira do argentino, desde a infância em Rosário à conquista da Copa do Mundo.

Intitulada “The Messi Experience”, a exposição acontece até agosto no Shopping Eldorado, em São Paulo (SP). É a oportunidade para que os visitantes não só conheçam a fundo como também possam viver a carreira do craque, através de tecnologias imersivas.

A notícia Top 10 do IFFHS de melhores da história tem Pelé em 2º e ídolos de Atlético e Cruzeiro foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press