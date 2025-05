Cristiano Ronaldo recebe proposta de clube brasileiro, afirma jornal (Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr)

Cristiano Ronaldo no Brasil? Após uma temporada aquém do Al Nassr, o jogador português pode estar de saída do futebol árabe. A propósito, CR7 já tem, inclusive, uma proposta de um clube brasileiro.

É o que afirma o Marca, da Espanha. Segundo o jornal espanhol, esse movimento no mercado está se solidificando com chances de evolução, até mesmo com possíveis investidores externos e chance do craque português disputar o Mundial de Clubes.

Ainda conforme o Marca, Cristiano Ronaldo está desconfortável no Al Nassr, especialmente após a derrota para o Al Ittihad, em que o jogador não foi ao vestiário. Ele teria pedido reforços e, mesmo com alguns movimentos em janeiro, não foi o suficiente.

O Al Nassr, com a má campanha na temporada, perdeu a vaga para a próxima Liga dos Campeões da Ásia, o que tem incomodado também o clube. Segundo o veículo da Espanha, os dirigentes entendem o impacto de Cristiano Ronaldo na relevância levada ao futebol saudita, mas a ausência de resultados e títulos incomoda.

Inclusive, a renovação em curso entre o craque português e o clube está em risco. Cinco vezes eleito melhor do mundo, Cristiano Ronaldo defende o Al Nassr desde 2023. Em 109 jogos, já marcou 97 gols.

