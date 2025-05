crédito: No Ataque Internacional

Clube inglês vence City e conquista título mais importante em 119 anos de história (Crystal Palace venceu o City por 1 a 0 neste sábado)

Com um gol de Eberechi Eze aos 16 minutos do primeiro tempo -e uma defesa de pênalti do goleiro Henderson aos 35-, o Crystal Palace bateu o Manchester City na final da FA Cup, em Wembley, e conquistou o título mais importante em seus 119 anos de história.

Com o resultado, após anos no topo, o Manchester City de Pep Guardiola termina a temporada 2024/2025 sem nenhum título.

Na Premier League, o Campeonato Inglês, o City tem dois jogos a fazer e está na sexta posição, brigando por uma vaga na Liga dos Campeões.

O Crystal Palace tinha dois vice-campeonatos na FA Cup (1989/1990 e 2015/2016), com duas derrotas para o Manchester United.

O Manchester United detinha o título da temporada 2023/2024.

Com 14 conquistas, o Arsenal é o maior vencedor da competição. Atrás vem o Manchester United, com 13 títulos.

