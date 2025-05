crédito: No Ataque Internacional

Fã do Liverpool, astro do UFC detona jogador: ‘Foi sujo com a gente’ (Lutador inglês Paddy Pimblett)

Torcedor do Liverpool, o lutador britânico Paddy Pimblett detonou o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, jogador da equipe.

Cria das categorias de base do clube, o atleta não vai renovar com os Reds e deixará a equipe no final desta temporada.

Segundo diferentes veículos de imprensa, apesar do interesse do Liverpool na extensão do vínculo, o futebolista inglês quer se transferir para o Real Madrid, da Espanha.

Multicampeão no time da Inglaterra, o jogador aumentou a lista de taça que conquistou pelos Reds. Ele foi campeão da Premier League (Primeira Divisão do país) nesta temporada.

Com isso, Pimblett, um dos astros do UFC na categoria peso-leve, afirmou que Arnold não deveria participar das comemorações do título nas ruas de Liverpool.

“Ele foi sujo com a gente. Não é um scouser. Não deveria estar na parada do troféu, vai puxar o clima para baixo”, disse em entrevista à ESPN.

Carreira de Arnold

Na temporada 2017/2018, Arnold começou a ter oportunidades no time profissional do Liverpool. Nos anos seguintes, ele conseguiu se estabelecer como um pilar da equipe e um dos principais jogadores da posição do planeta.

Foram 353 partidas pelos Reds, 23 gols marcados e 92 assistências distribuídas com a camisa do time inglês.

Principais títulos

1x Champions League

1x Mundial de Clubes

1x Supercopa da Europa

2x Premier League

1x Copa da Inglaterra

2x Copa da Liga

A notícia Fã do Liverpool, astro do UFC detona jogador: ‘Foi sujo com a gente’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque