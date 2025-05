crédito: No Ataque Internacional

Por que Chelsea pagará valor milionário para devolver jogador cedido pelo United (Jogadores do Chelsea antes de jogo da Conference League)

Chelsea e Manchester United se enfrentam na tarde desta sexta-feira (16/5), no Stamford Bridge, em Londres, pela 37ª e penúltima rodada da Premier League. Enquanto dentro de campo os times protagonizam clássico em Londres, fora das quatro linhas as equipes se envolvem em uma situação inusitada.

Segundo o jornalista Simon Mullock, do jornal inglês The Mirror, o Chelsea pagará uma quantia milionária para devolver Jadon Sancho ao Manchester United. O ponta inglês de 25 anos está emprestado pelos Red Devils aos Blues durante a temporada 2024/25, mas não empolgou a direção do time azul de Londres.

Com 40 jogos na temporada, Sancho fez apenas quatro gols, sendo três pela Premier League e um na Conference League. É verdade que o atacante até vive um momento melhor desde o início de abril – são dois gols e três assistências nesse recorte -, mas a tendência é que ele não permaneça no Stamford Bridge.

Como previsto no contrato, o Chelsea terá que pagar uma multa de 5 milhões de libras (R$ 37 milhões na cotação atual) para devolver Sancho ao United, já que havia assinado uma obrigação de compra por 25 milhões de libras (R$ 188 milhões).

Segundo a mídia inglesa, a direção dos Blues preferirá devolver o atleta ao rival do que ficar com o atleta definitivamente, pagando R$ 150 milhões a mais.

