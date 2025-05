Ex-Corinthians e Flamengo concorre a prêmio de melhor da Premier League (Vitor Pereira e João Gomes se abraçando e Matheus Cunha, destaque do Wolverhampton, no fundo)

Um conhecido recente do futebol brasileiro está entre os destaque de 2024/25 da Premier League. Ex-Corinthians e Flamengo, o português Vitor Pereira concorre ao prêmio de melhor treinador da temporada pelo trabalho no Wolverhampton, como divulgado pelo perfil oficial do Campeonato Inglês. A votação estará aberta a público até às 8h de segunda-feira (19/5).

Os técnicos Thomas Frank, do Brentford, Eddie Howe, do Newcastle, e Nuno Espírito Santo, do Nottingham Forest, disputam com o português e com Arne Slot, que é o grande favorito ao prêmio. O técnico holandês chegou à Inglaterra nesta temporada e foi campeão da Premier League pelo Liverpool com quatro rodadas de antecedência.

Voting is now open for your @BarclaysFooty Manager of the Season! — Premier League (@premierleague) May 15, 2025

O trabalho de Vitor Pereira nos Wolves é elogiado pela arrancada que o time deu, mesmo ainda estando na parte inferior da tabela do Campeonato Inglês. O Wolverhampton é o 14º colocado, com 41 pontos, sem riscos de queda e nem com chances de buscar uma vaga nas competições europeias à próxima temporada nas duas rodadas restantes.

O grande feito do português no time foi protagonizar a retomada e deixar a zona de rebaixamento. Quando assumiu os Wolves em dezembro, Vitor Pereira encontrou o time na 19º colocação, com apenas duas vitórias em 16 partidas.

Desta forma, nas 20 rodadas do Inglês com o ex-Corinthians e Flamengo no comando, o time somou 10 vitórias e se distanciou da degola. O trabalho do técnico foi até premiado com o prêmio de melhor treinador de abril.

Passagem de Vitor Pereira no Brasil

Entre 2022 e 2023, Vitor Pereira teve passagens por Corinthians e Flamengo no Brasil.

Primeiro, o português foi contratado pelo Timão, onde fez um ótimo trabalho. Em 64 jogos à frente do Alvinegro, VP conseguiu 29 vitórias, terminou em quarto no Brasileirão e foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2022.

Depois, o técnico deixou o Corinthians de forma polêmica e, em janeiro de 2023, foi anunciado pelo Flamengo. Entretanto, a passagem pelo Rubro-Negro não foi boa e, após 16 partidas, foi demitido pelo mau desempenho da equipe dentro de campo.

