Premier League: 6 times disputam 4 vagas à Champions; veja jogos das rodadas restantes (Bola da Premier League)

A penúltima rodada da Premier League começa nesta sexta-feira (16/5), e seis times ainda disputam quatro vagas à Champions League nas últimas duas rodadas. Veja a classificação dos primeiros colocados do Campeonato Inglês, e os jogos restantes de Arsenal, Newcastle, Manchester City, Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest.

O único time da Premier League que está garantido na próxima edição da Liga dos Campeões é o Liverpool. O time, que foi campeão em 27 de abril, com quatro rodadas de antecedência, tem 83 pontos e já garantiu a vaga em busca de mais um título europeu – é hexacampeão.

Desta forma, além dos Reds, quatro clubes irão à Champions. Normalmente, o futebol inglês tem quatro vagas, porém o quinto “passaporte” à Liga dos Campeões foi conquistado graças ao bom desempenho dos clubes do país nas competições europeias na temporada 2024/25.

Uma curiosidade é que, fora os times que estão entre a segunda e a sétima colocação da Premier League, um clube da Inglaterra será o sexto classificado. Manchester United e Tottenham decidem a Europa League em 21 de maio, quarta-feira, às 16h, e o campeão disputará a Champions na próxima temporada.

Primeiros colocados da Premier League

Liverpool – 83 pontos Arsenal – 68 pontos e 33 gols de saldo Newcastle – 66 pontos e 23 gols de saldo Manchester City – 65 pontos e 24 gols de saldo Chelsea – 63 pontos e 19 gols de saldo Aston Villa – 63 pontos e 7 gols de saldo Nottingham Forest – 62 pontos e 12 gols de saldo

Jogos restantes dos times da Premier League que brigam por vaga na Champions

Em negrito, os clubes que disputam as vagas na Champions League na Premier League. Uma curiosidade é que o tradicional Manchester United está em 16º e não disputa mais nada no Inglês, mas terá dois confrontos restantes contra adversários que ainda sonham com a Liga dos Campeões.

37ª rodada

Villa x Tottenham – sexta-feira (16/5), às 15h30

x Tottenham – sexta-feira (16/5), às 15h30 Chelsea x United – sexta-feira (16/5), às 16h15

x United – sexta-feira (16/5), às 16h15 West Ham x Forest – domingo (18/5), às 10h15

– domingo (18/5), às 10h15 Arsenal x Newcastle – domingo (18/5), às 12h30

x – domingo (18/5), às 12h30 City x Bournemouth – terça-feira (20/5), às 16h

38ª rodada

Fulham x City – domingo (25/5), às 12h

– domingo (25/5), às 12h United x Villa – domingo (25/5), às 12h

– domingo (25/5), às 12h Newcastle x Everton – domingo (25/5), às 12h

x Everton – domingo (25/5), às 12h Forest x Chelsea – domingo (25/5), às 12h

x – domingo (25/5), às 12h Southampton x Arsenal – domingo (25/5), às 12h

