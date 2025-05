Marido de Serena Williams se torna investidor do Chelsea (Empresário comprou 10% do Chelsea Women )

O empresário norte-americano Alexis Kerry Ohanian, marido da ex-tenista Serena Williams, se tornou um dos investidores do time feminino do Chelsea, da Inglaterra.

Co-fundador da plataforma de comunicação Reddit, adquiriu 10% das ações do Chelsea Women.

O estadunidense de 42 anos pagou 20 milhões de libras (cerca de R$ 150,6 milhões na cotação) no negócio.

Com isso, Ohanian expande portfólio em investimentos no mundo do esporte. Ele também é acionista no Angel City (futebol), Los Angeles Golf Club (golfe), ATHLOS (atletismo).

Nas redes sociais, Alexis celebrou a compra e afirmou que está empolgado com o projeto.

“Essas jogadoras estão reescrevendo o jogo. Temporada invicta. Olhos no triplete. Mas não se trata apenas de ganhar títulos. Trata-se de finalmente combinar seu talento com os recursos, a visibilidade e o respeito que eles merecem. Eu já estava certo sobre isso antes e não poderia estar mais animado”, escreveu.

Chelsea Women na temporada

O Chelsea Women foi campeão da Women’s Super League (Primeira Divisão da Inglaterra no futebol feminino), com 12 pontos de vantagem para as vice-colocadas, Arsenal.

O time conquistou a taça da FA Women’s League Cup com vitória de 2 a 1 sobre o Manchester City na decisão.

Além disso, a equipe está na final da Women’s FA Cup, contra o Manchester United. A partida será disputada neste domingo (18/5), ás 9h30 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.

A notícia Marido de Serena Williams se torna investidor do Chelsea foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque