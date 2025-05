Ex-capitão do Brasil exalta Ancelotti e admite desejo de voltar à Seleção (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid )

A chegada do italiano Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira pode ser muito boa para Casemiro, jogador do Manchester United. O volante de 33 anos não é convocado para defender a Amarelinha desde outubro de 2023, quando o treinador do Brasil era Fernando Diniz, atualmente no Vasco.



Ex-capitão da Seleção, Casemiro elogiou muito Ancelotti, com quem trabalhou por um ano no Real Madrid. Juntos, a dupla conquistou a Liga dos Campeões de 2022 em Paris, diante do Liverpool. O brasileiro ressaltou que possui de vontade de retornar à Seleção e ser treinado novamente pelo italiano.



“É difícil falar em voltar para a Seleção. É inevitável pensar nisso quando você fala da grandeza de um treinador como esse (Ancelotti). Quando você tem um treinador dessa grandeza e ele vai para a Seleção Brasileira, claro que te apetece, claro que você tem vontade de voltar para o Brasil”, declarou Casemiro, em entrevista à ESPN.

Em seguida, Casemiro revelou que já entrou em contato Ancelotti e seu filho, que trabalha como auxiliar do técnico italiano.

“Então, já tive contato com ele (Ancelotti), sim. Mas antes também eu já mantinha contato com o filho dele (auxiliar Davide Ancelotti), com quem tinha um carinho imenso. Então, sem dúvidas, ele vai ser muito bom para a Seleção, independentemente se ele ganhará ou não”, completou Casemiro.

Casemiro se recuperou de um 2024 ruim e é peça importante para o técnico Rúben Amorim no Manchester United. O brasileiro disputou 39 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências nesta temporada.

