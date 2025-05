Técnico vencedor da Champions ‘seca’ Ancelotti na Seleção: ‘Não desejo sucesso’ (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid )

O técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, aprovou a ida de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Apesar dos vários elogios, o espanhol desejou que Carletto não tenha sucesso à frente do Brasil na Copa de 2026, pois prefere ver a Fúria novamente campeã mundial – venceu a edição de 2010.

“Acho que nunca houve um técnico com uma carreira parecida com a de Carlo Ancelotti. Ele é uma ótima pessoa dentro e fora de campo. Obviamente, não desejo sucesso nem ao Brasil nem ao Ancelotti, porque quero que minha seleção tenha sucesso, mas é muito positivo que um italiano possa treinar o Brasil. É uma combinação muito positiva”, declarou Luis Enrique, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16/5).

Nesta temporada, Luis Enrique conquistou o bicampeonato francês pelo Paris Saint-Germain, além da Copa da França. No dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, Lucho comanda o PSG na final da Champions League contra a Internazionale.

Luis Enrique busca o segundo título da Champions como treinador. Em 2014/2015, ele foi campeão pelo Barcelona, de Messi, Suárez e Neymar, vencendo a Juventus na decisão.

Ancelotti na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nessa segunda-feira (12/5). Ele assumirá o cargo deixado por Dorival Júnior, demitido no fim de março.

Em fim de ciclo no Real Madrid, Carlo Ancelotti vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026. Ele treinará e convocará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho.

Despedida do Real Madrid

No dia 25 de maio, no jogo contra a Real Sociedad, no Santiago Bernabuéu, Carlo Ancelotti encerrará a segunda passagem pelo Real Madrid. O veterano deve ser substituído por Xabi Alonso, de saída do Bayer Leverkusen. De 2021 a 2025, o italiano conquistou 11 títulos, incluindo duas Champions League, à frente dos Merengues.

Com as duas passagens pelo clube, Ancelotti soma 15 títulos (veja a lista abaixo). Foram 351 jogos, com 248 vitórias, 50 empates e 53 derrotas.

Títulos de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid

Copa do Rei: 2013–14 e 2022–23

Liga dos Campeões: 2013–14, 2021–22 e 2023–24

Supercopa da Uefa: 2014, 2022 e 2024

Mundial de Clubes: 2014 e 2022

Supercopa da Espanha: 2021–22 e 2023–24

La Liga: 2021–22 e 2023–24

Copa Intercontinental: 2024

