Tetracampeão do mundo, Romário ‘monta’ o jogador perfeito (Ex-jogador, Romário hoje é senador da República)

Tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1994, o ex-atacante Romário “montou” o futebolista perfeito.

Em entrevista ao perfil oficial de La Liga (Campeonato Espanhol), o ex-camisa 11 escolheu diferentes atletas em diversas valências do esporte para criar um jogador ideal.

Na dinâmica, Romário citou dez futebolistas, com quatro brasileiros na lista. Ele mencionou apenas esportistas que passaram por Barcelona ou Real Madrid.

Jogador ideal de Romário

Velocidade: Ronaldo

Passe: Ronaldinho

Força: Mbappé

Resistência: Iniesta

Finalização: Romário

Falta: Cristiano Ronaldo

Inteligência: Messi

Liderança: Puyol

Penteado: Raphinha

Habilidade: Maradona

Romário na Espanha

O astro do Brasil viajou à Espanha e realizou entrevistas para o quadro Cara a Cara, programa do canal no YouTube Romário TV.

Nas redes sociais, o ex-camisa 11 publicou fotos de conversas com o ex-astro do Barcelona e criador da Kings League Gerard Piqué, com o diretor esportivo do clube catalão, Deco, e com o atacante brasileiro Antony, do Betis.

Além disso, o ex-jogador acompanhou a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 4 a 3, nesse domingo (11/5), no Estádio Olímpic Lluís Companys, pela 35ª rodada de La Liga.

A notícia Tetracampeão do mundo, Romário ‘monta’ o jogador perfeito foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque