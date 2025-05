Comissão de Ancelotti na Seleção Brasileira terá filho, genro e técnico inglês (Carlo Ancelotti em treino do Real Madrid)

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, detalhou como será composta a comissão técnica de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Presente no 75° congresso da Fifa, nesta quinta-feira (15/5), no Paraguai, o dirigente afirmou que o técnico italiano deve trabalhar com até cinco auxiliares.

“Ele tem a comissão técnica, assistente, preparador físico (não quer dizer que pode ter outro), um analista de desempenho, um treinador para bolas paradas. São quatro, com possibilidade de trazer mais um outro. E também aproveitando a nossa estrutura”, declarou Ednaldo, em entrevista ao Uol Esporte.

Davide Ancelotti, filho do técnico, e Francesco Mauri, trabalham com Ancelotti no Real Madrid e o acompanharão na Seleção Brasileira.

Mino Fulco, genro do treinador, será o preparador físico. O técnico inglês Paul Clement completa o time de auxiliares de Ancelotti na Seleção Brasileira.

Segundo o presidente, Ancelotti também pretende trabalhar com os profissionais da CBF.

“Os que ele vai trazer vão somar com os que temos. Não vai sair ninguém. Ele aceita a estrutura da CBF”, disse.

Kaká na comissão técnica de Ancelotti?

Um dos nomes especulados para compor a comissão técnica de Ancelotti é Kaká. O ex-meia foi treinado pelo italiano no Milan.

Ednaldo, no entanto, afirmou que o nome do pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e melhor jogador do planeta em 2007 não foi proposto por Carletto.

“Na primeira vez que terminou não acontecendo por questões que você sabe, Ancelotti falou em alguns nomes que poderiam estar com a gente. Mas depois quando evoluiu, neste momento agora, ele não falou em nenhuma pessoa assim. Ele falou desse grupo que trabalha com ele. Se ele quiser, e for para o melhor do trabalho, a CBF não rejeitará e apoiará”, garantiu.

A notícia Comissão de Ancelotti na Seleção Brasileira terá filho, genro e técnico inglês foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque