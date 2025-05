crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid empata com Mallorca e adia título espanhol do Barcelona (Jacobo Ramón comemora gol pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol)

O Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 1 nesta quarta-feira (14/5), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Os gols dos mandantes foram marcados por Mbappé e Jacobo Ramón, enquanto Martin Valjent balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti chegou aos 78 pontos, na vice-liderança, ficando quatro pontos atrás do Barcelona. O Mallorca, por sua vez, é o nono colocado, com 47 pontos somados.

Mesmo com o triunfo dos merengues, a equipe catalã pode ser campeã ainda nesta rodada, caso vença o Espanyol, na quinta-feira (15).

Os times voltam a campo neste domingo (18), às 14h (de Brasília), para a 37ª rodada do Espanhol. O Real Madrid visita o Sevilla, Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Já o Mallorca recebe o Getafe, no Estadi Mallorca Son Moix

O jogo entre Real Madrid e Mallorca

Os visitantes abriram o placar aos dez minutos do primeiro tempo. Martin Valjent recebeu na área e bateu cruzado para o fundo das redes.

Já aos 22 da etapa complementar, Modric rolou para Mbappé, que entrou na área, fintou dois defensores e chutou no canto esquerdo para deixar tudo igual.

Nos acréscimos, o Real chegou ao gol da virada com Jacobo Ramón. Após bate rebate na área, o jovem de 20 anos completou para o gol.

