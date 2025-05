O único clube eliminado com 11 pontos na fase de grupos da Libertadores (Taça da Libertadores da América )

A fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025 chegou às rodadas finais. Saiba qual é o único clube na história que foi eliminado com 11 pontos desde a implementação do novo formato da competição, em 2000.

Em 2007, o Audax Italiano foi eliminado na primeira fase após somar três vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe foi terceira colocada do Grupo 2, atrás do líder Necaxa (12 pontos), e do vice São Paulo. Na ocasião, o Tricolor Paulista também marcou 11 pontos, mas ficou à frente graças ao saldo de gols: 11 contra 8.

Na atual edição, o Flamengo precisa vencer as duas partidas restantes para chegar a 11 pontos e, ainda assim, pode acabar eliminado. Isso porque três clubes do Grupo C podem terminar a fase de grupos com a mesma pontuação.

Atualmente, o Central Córdoba lidera o grupo, com 11 pontos. Em seguida vem a LDU, com oito. O Flamengo está na terceira colocação, com cinco, enquanto o Deportivo Táchira é o lanterna e ainda não pontuou.

Nesta quinta-feira (15/5), o Rubro-Negro recebe a LDU no Maracanã. Na última rodada, no mesmo palco, o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira.

Se o clube carioca vencer os dois confrontos, a LDU vencer apenas uma partida e o Deportivo Táchira perder nas duas rodadas, todas as equipes teriam 11 pontos, e as duas vagas para o mata-mata seriam decididas por saldo de gols – assim como o Grupo 2 de 2007.

Flamengo na Libertadores

O rubro-negro vive momento delicado na competição. Apesar de ter vencido na estreia, contra o Deportivo Táchira, foi surpreendido pelo Central Córdoba e perdeu por 2 a 1 no Maracanã.

Depois, o Flamengo jogou duas vezes fora de casa e empatou as duas: contra LDU e Central Córdoba. Agora, precisa se recuperar para avançar às oitavas de final do torneio.

