Rodrygo reage a especulações sobre saída do Real Madrid (Lesionado, Rodrygo deixa treino do Real Madrid antes do jogo contra o Mallorca)

O atacante Rodrygo se manifestou nesta quarta-feira (14/5) nas redes em meio às especulações de uma possível saída do Real Madrid.

“Obrigado por todas as mensagens e preocupações. Voltarei em breve. Parem de criar coisas”, disse.

O jornal espanhol Marca apontou que Rodrygo se sente “deslocado” e não se enxerga atuando pelo time merengue. O atacante, inclusive, teria expressado seu desejo de sair do Real Madrid.

O brasileiro também foi colocado pelo jornal As como o “elo mais fraco” do quarteto ofensivo. O tabloide afirmou ainda que Rodrygo estaria “correndo perigo” no time merengue.

O jogador deixou o treino dessa terça-feira (13/5) com um problema muscular e não foi relacionado para enfrentar o Mallorca, nesta quarta-feira às 16h30, pelo Campeonato Espanhol. O atacante já foi desfalque na última semana por uma febre.

Até o técnico Carlo Ancelotti se manifestou sobre as especulações envolvendo o nome de Rodrygo.

“Todo mundo tem um carinho especial por ele, especialmente eu. Ele quer ajudar, quer mostrar sua qualidade, ajudar o time. E fica decepcionado por não conseguir fazer isso, nada mais. Isso acontece com os jogadores quando se lesionam e não podem ajudar o time”, afirmou.

A notícia Rodrygo reage a especulações sobre saída do Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress