crédito: No Ataque Internacional

Para qual time torcia Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai? (Pepe Mujica morreu nesta terça-feira (13/5) aos 89 anos)

José ‘Pepe’ Mujica, ex-presidente do Uruguai, morreu nesta quarta-feira (13/5). Apaixonado pela política, Pepe também gostava de futebol.

O ‘presidente mais pobre do mundo’, como ficou conhecido, era torcedor do Atlético Cerro, time da capital Montevidéu. O clube foi fundado em 1922 e é conhecido pelas cores azul e branco, assim como a seleção do país.

Atualmente, os Albicelestes ocupam a 12º colocação do Campeonato Uruguaio.

Morte de Pepe Mujica

O ex-presidente foi diagnosticado com câncer de esôfago em 2024, e também sofria de Síndrome de Strauss, uma doença imunológica crônica. No início deste ano, os problemas de saúde se agravaram e ele afirmou que não continuaria com o tratamento para o câncer.

Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015.

