Ex-técnico do Cruzeiro, Pezzolano treinará time do Campeonato Inglês (Técnico Paulo Pezzolano)

O Watford anunciou nesta terça-feira (13/5) a contratação do técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro. A chegada do treinador uruguaio foi anunciada nas redes sociais da equipe, que disputa a Championship, competição equivalente à Segunda Divisão do Campeonato Inglês.

Na temporada 2024-25, o time terminou a liga na 14ª posição, com 57 pontos, bem longe da zona de classificação à Premier League.

Pezzolano assume o Watford cinco meses depois de deixar o Real Valladolid, da Espanha. O técnico permaneceu na equipe de abril de 2023 a dezembro de 2024.



https://twitter.com/WatfordFC/status/1922351136155042099



Passagem de Pezzolano no Cruzeiro

Entre janeiro de 2022 e março de 2023, o uruguaio comandou o Cruzeiro. Ele conduziu a Raposa ao título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, e levou clube de volta a elite após três temporadas.

Foram 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas durante a passagem de Pezzolano pelo Cruzeiro. Ele deixou a equipe estrelada após eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro de 2023, para o América.

