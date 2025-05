Ancelotti relata ‘decepção’ de Rodrygo e demonstra apoio: ‘Tenho carinho especial por ele’ (Atacante Rodrygo e o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid )

O técnico Carlo Ancelotti detalhou a situação de Rodrygo no Real Madrid. Ausência na derrota merengue no clássico contra o Barcelona, no domingo passado (11/5), o atacante brasileiro sofreu um desconforto muscular no treino desta terça-feira (13/5) e deve seguir como desfalque da equipe no Campeonato Espanhol.

“Ele teve febre na semana passada e não voltou ao melhor nível. No treino, ele teve um incômodo muscular, que vamos avaliar. Há muitas especulações, mas todo mundo tem um carinho especial por ele, especialmente eu”, declarou o futuro treinador da Seleção Brasileira, em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Rodrygo não entra em campo desde a derrota do Real Madrid para o Barcelona na final da Copa do Rei, no dia 26 de abril. No jogo seguinte da equipe, contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol, ele foi cortado por causa de febre.

No último domingo, na nova derrota do Real para o arquirrival Barça, Rodrygo não saiu do banco de reservas.



Segundo Ancelotti, Rodrygo está decepcionado por não conseguir ajudar o Real Madrid nos últimos três jogos do Campeonato Espanhol. Os Merengues estão na segunda colocação de LaLiga, com sete pontos a menos que o Barcelona.

“Ele quer ajudar o time e mostrar a qualidade dele. Ele está decepcionado por não conseguir fazer isso, nada mais. Isso acontece com os jogadores quando se lesionam e não podem ajudar o time”, concluiu o técnico italiano.

