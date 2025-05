crédito: No Ataque Internacional

Barcelona: Raphinha alcança feito que só Messi e Suárez tinham conseguido no século (Raphinha está no Barcelona desde 2022)

Protagonista do Barcelona, o atacante Raphinha alcançou mais uma marca pelo clube catalão e entrou para uma galeria restrita que contava apenas com Messi e Suárez até então.

Ao balançar as redes na vitória contra o Real Madrid, no último domingo (11/5) por La Liga, o brasileiro chegou a 56 participações em gols. Raphinha marcou duas vezes e o clube catalão fechou o placar da virada por 4 a 3. Um passo importante na briga pelo título do campeonato.

Raphinha registrou o 34º gol na temporada e ainda soma 22 assistências. Antes do brasileiro, apenas os atacantes Messi e Suaréz marcaram mais de 55 participações em uma mesma temporada.

O ídolo uruguaio marcou 81 participações na temporada 2015/16, quando o Barcelona foi campeão de La Liga.

Lionel Messi, por sua vez, tem números ainda mais surpreendentes – o argentino superou 55 participações em 10 temporadas. O melhor número foi registrado em 2011/12, quando o craque participou de 102 gols do clube catalão.

O futuro de Raphinha

O atacante brasileiro e o Barcelona se aproximam da renovação de contrato. Com um vínculo até a metade de 2027, o novo acordo entre Raphinha e a equipe espanhola teria validade até junho de 2029.

De acordo com o jornal espanhol Marca, restam alguns detalhes para definir o novo contrato do atacante, um deles, o valor de sua cláusula de rescisão.

Com o novo vínculo, o jogador passaria a ser um dos maiores salários do elenco, visto que foi o protagonista do Barça nesta temporada.

Participações em gols de Messi, Suárez e Raphinha

Lionel Messi:

102 participações (2011/12)

85 participações (2014/15)

74 participações (2012/13)

74 participações (2010/11)

70 participações (2016/17)

70 participações (2018/19)

64 participações (2015/16)

63 participações (2017/18)

56 participações (2009/10)

56 participações (2019/20)

Luís Suarez:

81 participações (2015/16)

Raphinha:

56 participações (2024/25)

A notícia Barcelona: Raphinha alcança feito que só Messi e Suárez tinham conseguido no século foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque