Ancelotti na Seleção ganha repercussão mundial: ‘Um banco enorme para um treinador gigante’ (Ancelotti comemora a conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid)

A contratação de Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção Brasileira repercutiu internacionalmente. O italiano foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (12/5). Ele assumirá o cargo deixado por Dorival Júnior, demitido no fim de março.

Sites como Marca, da Espanha, e Olé, da Argentina, noticiaram a chegada de Ancelotti à Seleção Brasileira. Mas foi do Gazzetta dello Sport a abordagem mais otimista sobre a contratação do treinador de 65 anos, destacando a união vencedora de técnico e seleção.

“Agora é oficial: Carlo Ancelotti é o novo técnico do Brasil. Um banco enorme para um treinador gigante. O técnico que conquistou os cinco principais campeonatos europeus e mais Liga dos Campeões que nenhum outro. Ele vai em busca do hexacampeonato que o Brasil tenta há mais de 20 anos”, publicou o site italiano.

Repercussão na Espanha

Em fim de ciclo no Real Madrid, Ancelotti vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026. Ele treinará e convocará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias, diante do Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho.

Essa situação foi destacada pelo Marca, de Madri, que também noticiou quando Ancelotti vai anunciar a despedida do Real Madrid.

“Carlo Ancelotti é agora o técnico do Brasil antes do anúncio de sua saída do Real Madrid. Carletto realizará uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (13/5) em Valdebebas antes da partida contra o Sevilla, onde também anunciará sua saída após uma carreira de sucesso no Real Madrid”, noticiou o tradicional jornal da capital espanhola.

O As também de Madri, publicou como ‘fim de novela’ o acerto entre Ancelotti e CBF. Já o Sport, da Catalunha, ressaltou que o último jogo do italiano à frente do Real Madrid será em 24 de maio, contra a Real Sociedad.

Olé (Argentina)

“Quem comandará a Seleção Brasileira no dia 5 de junho, quando enfrentará o Equador em uma nova rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026? A resposta, um mistério até este domingo, acaba de ser revelada. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta segunda-feira que Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção Brasileira”, iniciou o principal jornal esportivo da Argentina.

“De fato, o atual técnico do Real Madrid já estava na mira da CBF há um ano e meio, quando lhe fizeram uma oferta concreta, mas o italiano renovou contrato com o clube merengue. A pedido da CBF, ele aceitou retomar as negociações após o término da atual temporada”, destacou o Olé.

