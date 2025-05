De Kaká a Endrick: Ancelotti assume Seleção com mais de 40 brasileiros no currículo (Carlo Ancelotti ao lado de Kaká em coletiva da Liga dos Campeões em maio de 2007)

Carlo Ancelotti foi anunciado oficialmente como técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (12/5), com contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026. Antes de comandar a equipe canarinho, o treinador italiano já possui uma vasta experiência com jogadores brasileiros, tendo dirigido 43 atletas do país na carreira – de lendas históricas a jovens promessas.

Entre todos, Kaká foi o brasileiro mais treinado por Ancelotti, com 270 jogos sob seu comando no Milan. Logo atrás aparece o goleiro Dida, com 267 partidas, também no time italiano. Completam o pódio Rodrygo (208 jogos) e Serginho (201).

Outros nomes marcantes também aparecem com números expressivos, como Vinicius Jr. (197 jogos), um dos principais jogadores do Real Madrid, e Cafu (166 jogos), capitão do penta e símbolo do Milan sob o comando de Ancelotti.

Na defesa, o técnico trabalhou com Militão (131 jogos) e Marcelo (110 jogos), além de meio-campistas como Alex (95 jogos) e Casemiro (75 jogos), pilares em seus respectivos clubes durante as passagens do treinador.

Entre os que tiveram menos tempo com Ancelotti, chamam atenção nomes como Ronaldo Fenômeno (20 jogos) e Ronaldinho Gaúcho (36 jogos). Apesar do talento de ambos, suas passagens sob comando do italiano foram curtas. O mesmo vale para David Luiz (12 jogos), Lucas Silva (9 jogos) e Leonardo (5 jogos).

O lado curioso da lista fica com atletas que tiveram apenas uma oportunidade com Ancelotti, como Claiton, Felipe Mattioni, Vinícius Tobias e Willian José.

Outro dado interessante é a relação de Ancelotti com a nova geração: Endrick somou no Real Madrid 34 jogos com o técnico, sendo mais utilizado que nomes históricos como Belletti (22 jogos).

Confira todos os brasileiros treinados por Ancelotti:

Kaká – 270 jogos

Dida – 267 jogos

Rodrygo – 208 jogos

Serginho – 201 jogos

Vinicius Jr. – 197 jogos

Cafu – 166 jogos

Militão – 131 jogos

Marcelo – 110 jogos

Alex – 95 jogos

Allan – 87 jogos

Casemiro – 75 jogos

Maxwell – 63 jogos

Pato – 62 jogos

Richarlison – 59 jogos

Zé Maria – 56 jogos

Ramires – 41 jogos

Emerson – 40 jogos

Rivaldo – 40 jogos

Ricardo Oliveira – 37 jogos

Rafinha – 36 jogos

Ronaldinho Gaúcho – 36 jogos

Bernard – 35 jogos

Nenê – 35 jogos

Douglas Costa – 34 jogos

Endrick – 34 jogos

Thiago Silva – 34 jogos

Roque Júnior – 31 jogos

Belletti – 22 jogos

Adailton – 21 jogos

Ronaldo – 20 jogos

Lucas – 15 jogos

David Luiz – 12 jogos

Ceará – 10 jogos

Lucas Silva – 9 jogos

Amaral – 6 jogos

Amoroso – 5 jogos

Athirson – 5 jogos

Leonardo – 5 jogos

Digão – 3 jogos

Claiton – 1 jogo

Felipe Mattioni – 1 jogo

Vinícius Tobias – 1 jogo

Willian José – 1 jogo

