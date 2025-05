Após STF, deputada aciona Comissão de Ética da CBF para afastar Ednaldo

Depois de pedir a Gilmar Mendes o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, como revelou a coluna nesta terça-feira, 6, a deputada Daniela do Waguinho protocolou uma denúncia contra o cartola junto à Comissão de Ética do Futebol Brasileiro (CEFB) com a mesma solicitação.

A CEFB foi criada em uma reforma estatutária da CBF em 2017 para ser, ao menos em tese, um órgão “autônomo” e de “controle externo” da entidade, baseada no “Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro”.

Na prática, contudo, denúncias contra Ednaldo e sua gestão não têm avançado na comissão, composta por seis membros e presidida pelo advogado Carlos Renato de Azevedo Ferreira. Apesar da “autonomia”, Azevedo recebe salário da CBF — que foi aumentado de R$ 40 mil para R$ 50 mil por Ednaldo em janeiro de 2024, como mostrou o repórter Pedro Ivo Almeida.

No documento à CEFB, a parlamentar do União Brasil do Rio de Janeiro, ex-ministra do Turismo do governo Lula, pede o afastamento provisório de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF em razão de infrações ao código de ética.

As acusações de Daniela à comissão estão baseadas em suspeitas em torno da assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, ex-presidente da CBF, no acordo de cartolas que reconheceu a legalidade da eleição de Ednaldo ao comando da confederação, em março de 2022.

Esse acordo foi homologado por Gilmar em fevereiro, no âmbito da ação em que o ministro havia devolvido a Ednaldo Rodrigues a presidência da CBF, em janeiro de 2024. Em março deste ano, o dirigente foi reeleito, por unanimidade, para um mandato até 2030 na entidade máxima do futebol no país.

A deputada apontou problemas de saúde do Coronel Nunes e afirmou que a assinatura dele no acordo pode ter sido colhida sem que ele tivesse condições cognitivas de fazê-lo. Daniela do Waguinho (foto abaixo) também citou uma denúncia do vereador carioca Marcos Dias ao Ministério Público do Rio de Janeiro, segundo a qual a assinatura teria sido falsificada.

Disse a Daniela à CEFB, ao pedir o afastamento provisório de Ednaldo e a abertura de investigações sobre ele:

“Está clara, portanto, a necessidade de atuação deste CEFB, uma vez que existem diversas demonstrações de que o Denunciado adotou condutas que representam violações diretas a diretrizes fundamentais do Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro e que estão prejudicando publicamente o desenvolvimento do futebol nacional”.