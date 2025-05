Vini Jr. encaminha renovação com Real Madrid até 2030; veja valores (Vini Jr. durante entrevista coletiva)

Vini Jr. vai renovar com o Real Madrid até 2030. O acordo entre as partes será oficializado entre o período pós-Campeonato Espanhol e o começo do Mundial de Clubes. A informação é do diário As, da Espanha.

Nos próximos cinco anos de contrato, o brasileiro deverá embolsar aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 636 milhões). Serão 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) por temporada, superando seu próprio salário, o maior do time: 17 milhões de euros (R$ 108 milhões).

O novo vínculo estabelece premiações que podem chegar a 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões), caso Vini Jr. conquiste troféus individuais, como a Bola de Ouro ou o The Best, da Fifa.

Ainda segundo o As, Frederico Pena, agente do brasileiro, justificou o fato de o vínculo ser de apenas mais três anos como uma oportunidade para que os jogadores se tornem “donos de seu próprio destino”. O Real Madrid buscava uma renovação por mais cinco temporadas. Antes do acordo, o contrato entre Vini Jr. e Real Madrid ia até 2027.

O esforço do Real Madrid para renovação foi motivada pelo assédio de clubes da Arábia Saudita. Ao concretizar o novo vínculo, o clube aposta suas fichas em manter o jogador como um dos pilares do time, ao lado de Mbappé e Bellingham.

