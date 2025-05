Em qual canal vai passar Liverpool x Arsenal hoje (11/5)? (Salah, do Liverpool, e Saka, do Arsenal)

Liverpool e Arsenal se enfrentam neste domingo (11/5), às 12h30 (de Brasília), em Anfield, pela 36ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Já campeão, o Liverpool não tem mais preocupações no campeonato – está com 82 pontos. Já o Arsenal é o segundo colocado, com 67 pontos, e não tem mais chance de alcançar a liderança a três rodadas do fim.

Liverpool x Arsenal: onde assistir

A partida entre Liverpool e Arsenal será transmitida pelo Disney+ (streaming).

Liverpool x Arsenal: escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Jarell Quansah e Tsimikas; Endo, Curtis Jones e Harvey Elliott; Salah Gakpo e Diogo Jota. Técnico : Arne Slot.



Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Jarell Quansah e Tsimikas; Endo, Curtis Jones e Harvey Elliott; Salah Gakpo e Diogo Jota. : Arne Slot. Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Myles Lewis-Skelly; Thomas Partey, Rice e Odegaard; Saka, Martinelli e Mikel Merino Técnico: Mikel Arteta

A notícia Em qual canal vai passar Liverpool x Arsenal hoje (11/5)? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque