Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações do El Clásico (Lamine Yamal, do Barcelona, e Vinicius Jr, do Real Madrid)

15 dias após se enfrentarem na final da Copa do Rei, Barcelona e Real Madrid voltam a duelar neste domingo (11/5), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic, em jogo decisivo da 35ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Barcelona x Real Madrid: onde assistir

A partida entre Barcelona e Real Madrid será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como vem o Barcelona?

O Barça sofreu dura derrota para a Inter de Milão, na terça-feira (6/5), e foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões. O brasileiro Raphinha marcou o gol que deixou o time catalão na frente, por 3 a 2, aos 42 minutos do segundo tempo.

Seis minutos depois, entretanto, o zagueiro Acerbi empatou o jogo e forçou uma prorrogação. No tempo extra, Frattesi marcou o gol que deu a vitória por 4 a 3 e garantiu a vaga da Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, acabando com o sonho do hexacampeonato do Barcelona.

Por outro lado, a temporada culé não é nada ruim. Há 15 dias, os catalães derrotaram o arquirrival Real Madrid na final da Copa do Rei e levantaram o título pela 32ª vez.

Além disso, o Barcelona está na liderança do Campeonato Espanhol, com quatro pontos de vantagem a quatro rodadas do fim. Desta forma, se vencer o Real Madrid – segundo colocado – já abre larga vantagem na corrida pelo título.

Como vem o Real Madrid?

Atual campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, o Real Madrid vive uma temporada decepcionante. No torneio continental, foi eliminado pelo Arsenal nas quartas de final. Mas ainda mantem a esperança de conquistar a liga nacional.

Entretanto, é preciso que os merengues tirem uma vantagem de quatro pontos do rival Barcelona a quatro rodadas do fim. Por isso, o El Clásico deste domingo ganha um tom tão decisivo – se o Madrid vencer, diminuiu a distância para apenas um ponto e aumenta as chances de ultrapassar os catalães.

O desempenho recente do time, entretanto, não é tão animador – venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Além disso, as vitórias (contra Athletic Bilbao, Getafe e Real Sociedad) foram todas por apenas um gol de diferença.

Barcelona x Real Madrid: escalações

Barcelona: Szczesny; Eric García, Pau Cubarsí, Inigo Martínez e Baldé; De Jong, Pedri e Olmo; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.



Szczesny; Eric García, Pau Cubarsí, Inigo Martínez e Baldé; De Jong, Pedri e Olmo; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Hansi Flick. Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Tchouaméni e Fran García; Valverde, Bellingham e Modric; Rodrygo, Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

A notícia Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações do El Clásico foi publicada primeiro no No Ataque por Andrei Megre