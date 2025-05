crédito: No Ataque Internacional

City tropeça no lanterna e pode perder o 3º lugar no Inglês (Partida entre City e Southampton ficou no 0 a 0)

Tetracampeão da Premier League, o Manchester City já ficou sem o título da temporada, mas pode perder também o terceiro lugar na tabela do Inglês. Isso porque, neste sábado (10/5), visitou o lanterna Southampton, no St. Mary Stadium, pela 36ª rodada da competição, e não saiu do 0 a 0.

Com o empate, o City chegou aos 65 pontos e agora vê Newcastle e Chelsea (ambos com 63), Nottingham Forest (61) e Aston Villa (60), que ainda jogarão na rodada, se aproximarem.

Enquanto isso, o Southampton, com o pior ataque e pior defesa do Inglês, chegou aos 12 pontos. Essa foi a primeira vez em 36 rodadas que o time não levou gol.

Briga pela Champions

O título inglês já está decidido. O Liverpool é o grande campeão da temporada. E, além do Southampton, outros dois rebaixados também já estão definidos: Ipswich e Leicester.

Dessa forma, o que mais vale nesta reta final são as quatro vagas restantes para a Champions League. Lutam por esses lugares: Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea, Nottingham Forest e Aston Villa.

Manchester City não fura a retranca

O primeiro tempo mostrou um Manchester City com muita dificuldade para encontrar espaços para finalizações que pudessem levar perigo ao Southampton.

O lanterna, aliás, que tem uma média de mais de dois gols sofridos por jogo, fez um bom trabalho defensivo. A ponto de o City, com sete finalizações, ter acertado apenas uma no alvo.

Mesmo com 72% de posse de bola e sem sofrer nenhum risco defensivo (o único chute do adversário foi para fora), o placar seguiu em 0 a 0 até o intervalo. O quarteto ofensivo formado por McAtee, De Bruyne, Foden e Haaland ofereceu perigo apenas em uma cobrança de falta de De Bruyne. Mas passou raspando e não alterou o placar.

Pressão dos Citizens na reta final

No segundo tempo, com Doku no lugar de McAtee, o City foi um pouco mais incisivo nas jogadas pelos lados, mas seguiu com extrema ineficácia ofensiva. Em 20 minutos, foram sete finalizações, mas apenas uma realmente perigosa.

Guardiola lançou Savinho e o atacante Marmoush para a pressão total no fim do jogo. O brasileiro quase marcou, com Ramsdale fazendo grande defesa. Nos acréscimos, Marmoush mandou uma na trave.

Enfim, não era dia do City, mesmo com 26 finalizações contra duas do adversário, e 73% de posse.

A notícia City tropeça no lanterna e pode perder o 3º lugar no Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10