crédito: No Ataque Internacional

Richarlison pode retornar a antigo clube, diz emissora (Richarlison foi o camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022)

O ex-atacante de América e Fluminense Richarlison, de 27 anos, pode deixar o Tottenham, da Inglaterra, no final da temporada, para retornar a antigo clube.

Segundo a emissora britânica Sky Sports, o camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 é alvo do Everton. O atacante brasileiro tem contrato com o time de Londres até junho de 2027.

O jogador atuou na equipe por quatro temporadas antes de se transferir para os Spurs, em 2022, por 50 milhões de libras (cerca de R$315 milhões na cotação da época).

Foram 152 partidas disputadas pelo time da cidade de Liverpool. Ao todo, Richarlison balançou as redes em 53 oportunidades e distribuiu 15 passes para gol com a camisa da equipe.

Richarlison em 2024/2025

Richarlison sofreu com problemas físicos ao longo da temporada 2024/2025. O camisa 9 do Tottenham disputou 21 partidas, anotou cinco tentos e conseguiu cinco assistências.

Apesar da má campanha na Premier League, os Spurs conseguiram chegar na final da Europa League (Liga Europa). A equipe da capital da Inglaterra vai enfrentar o Manchester United na decisão.

A notícia Richarlison pode retornar a antigo clube, diz emissora foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque