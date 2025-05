Cai penúltimo time 100% nas competições sul-americanas; resta um (Jogadores do Mushuc Runa)

O Palmeiras é o único dos 64 times com 100% de aproveitamento na fase de grupos das competições continentais, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Nesta semana, caiu o penúltimo que tinha campanha perfeita.

Foi o Mushuc Runa, do Equador. O time vinha de três vitórias no turno do Grupo E. Até que, nessa quarta-feira (7/5), empatou como mandante por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Estádio Olímpico de Riobamba.

Com o resultado, a equipe equatoriana segue na liderança da chave, agora com 83,3% de aproveitamento e dez pontos – um a mais que o vice-líder Palestino. Unión (três) e Cruzeiro (já eliminado, com um) completam a classificação.

Palmeiras é único 100%

O único 100% disputa a Libertadores. O Palmeiras soma 12 pontos em 12 possíveis nas quatro primeiras rodadas do Grupo G.

O Verdão do técnico Abel Ferreira venceu, em ordem, Sporting Cristal (3 a 2 fora de casa), Cerro Porteño (1 a 0 em casa), Bolívar (3 a 2 fora de casa) e novamente Cerro Porteño (2 a 0 fora de casa).

Com a campanha perfeita, o Palmeiras já está classificado às oitavas de final como líder da chave.

O time alviverde agora busca garantir a liderança geral da fase de grupos. Nas duas últimas rodadas, enfrentará Bolívar e Sporting Cristal em casa.

Palmeiras x Bolívar – 15/5, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo

– 15/5, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo Palmeiras x Sporting Cristal – 28/5, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo

A notícia Cai penúltimo time 100% nas competições sul-americanas; resta um foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque