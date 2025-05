Cristiano Ronaldo no Palmeiras? Leila Pereira é direta ao responder (Cristiano Ronaldo comemora gol de Portugal)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou, nesta sexta-feira (9/5), sobre um suposto interesse em contratar o astro português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr.

O camisa 7 e capitão da Seleção de Portugal foi especulado no alviverde paulista nos últimos dias por alguns veículos de imprensa nacionais e internacionais, que apontaram que o clube queria contar com a estrela lusitana no Super Mundial de Clubes.

O Palmeiras está no Grupo A da competição, que tem ainda Inter Miami (EUA), Al Ahly (Egito) e Porto (Portugal).

O jogador português tem contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até junho deste ano e está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Porém, o time árabe deseja manter o craque no elenco.

Leila Pereira desmentiu os rumores e disse que nenhum tipo de proposta do clube ao atleta chegou até ela.

“Eu fico chocada. Inventam uns absurdos. Imagina se eu, presidente do Palmeiras, tiver que ficar desmentindo toda hora. Gente, não é verdade (interesse do Palmeiras). Quem falou isso está mentindo. Eu sou a presidente do Palmeiras, qualquer tipo de oferta com esse tamanho, de um jogador como o Cristiano Ronaldo, chegaria em mim”, afirmou em entrevista coletiva.

A dirigente defendeu que o jogador nunca mostrou desejo em atuar no futebol brasileiro e disse que o Palmeiras não quer contar com Cristiano Ronaldo no elenco.

“Cuidado. Está cheio de oportunistas que ficam vendendo ilusões. É mentira. O Cristiano Ronaldo nunca mostrou interesse em vir para o Brasil e o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo”, adicionou.

Cristiano Ronaldo em 2025

Principal estrela do Campeonato Saudita, Cristiano Ronaldo disputou 39 partidas pelo Al-Nassr na temporada 2024/2025.

O astro lusitano balançou as redes em 33 oportunidades e distribuiu quatro passes para gol.

