Prefeito de Valladolid descarta pedido para tornar Ronaldo ‘persona non grata’ (Ronaldo Fenômeno sofre pressão à frente do Valladolid)

Após a confirmação do terceiro rebaixamento nos últimos sete anos, a Federação de Clubes de Torcedores, que reúne associações ligadas ao Real Valladolid, formalizou um pedido para que a Câmara Municipal declare Ronaldo Fenômeno ‘persona non grata’ na cidade que dá nome ao clube. Mas o prefeito Jesús Julio Carnero não pretende atender o pedido.

O líder executivo da cidade espanhola tratou o assunto como ‘polêmico’, e descartou a possibilidade de atender o desejo da torcida.

“Não sou de declarar ‘personas non grata’. Cada dia traz seus próprios desafios, e o sol nasce para todos. Cada um tem que se expressar como deve em seu trabalho e vida diária. Vocês não me encontrarão envolvido nesse tipo de polêmica”

A torcida do Valladolid culpa Ronaldo pelo fracasso esportivo do time e considera o astro ‘apático’, diante do cenário atual do clube.

Organizadores do protesto afirmam que o dono do clube esteve ausente do Estádio José Zorrilla durante toda a temporada. Além disso, apontam que Ronaldo demonstrou pouco interesse nos compromissos da equipe.

Ainda de acordo com os organizadores, o astro se referiu aos torcedores do Valladolid como “radicais”, o que contribuiu para o desgaste da relação com o clube e a cidade.

Futuro incerto

O ex-atacante brasileiro está negociando a venda do Valladolid, mas a concretização da transferência segue indefinida. Isso porque um grupo norte-americano, principal interessado na aquisição, tem até 15 de maio para apresentar uma decisão definitiva sobre o negócio.

Ronaldo comprou o Valladolid em 2018 com a promessa de tornar o clube mais competitivo no cenário nacional. Entretanto, os resultados em campo e a gestão contestada distanciaram o projeto inicial da realidade vivida pelo torcedor, que atualmente clama por uma nova direção.

