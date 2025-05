Tem brasileiro na lista? Emissora aponta os 25 clubes mais valiosos do mundo (Jogadores do Real Madrid celebram gol )

O canal de televisão norte-americano CNBC fez uma lista em que aponta os 25 clubes mais valiosos do planeta.

O levantamento da emissora leva em conta os rendimentos e dívidas dos clubes na temporada 2023/2024 e no ano de 2024 para os de outros continentes.

O ranking da CNBC conta com times de seis países, apenas com três fora da Europa.

Todas as equipes não europeias (Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy e Inter Miami) são dos Estados Unidos. Logo, nenhum clube brasileiro aparece no levantamento. A Inglaterra é a nação com mais representantes, com 11 clubes.

Maior campeão da Champions League (15 taças), o Real Madrid é o time mais valioso do planeta. Manchester United (segundo) e Barcelona (terceiro) fecham o pódio. Veja a lista completa a seguir:

Ranking da CNBC

Real Madrid — $6.7 bilhões Manchester United — $6 bilhões Barcelona — $5.65 bilhões Liverpool — $5.4 bilhões Manchester City — $5.2 bilhões Bayern de Munique— $5.1 bilhões Paris Saint-Germain — $4.55 bilhões Arsenal — $4 bilhões Tottenham — $3.55 bilhões Chelsea — $3.5 bilhões Borussia Dortmund — $2.3 bilhões Atletico de Madrid — $2.1 bilhões Juventus — $2 bilhões Newcastle — $1.3 bilhões Internazionale— $1.25 bilhões Milan — $1.2 bilhões West Ham — $1.1 bilhões Aston Villa — $1.09 bilhões Fulham — $1.08 bilhões Los Angeles FC — $1.05 bilhões Los Angeles Galaxy — $1.03 bilhões Inter Miami — $1 bilhões Eintracht Frankfurt — $930 milhões Brighton — $920 milhões Napoli — $910 milhões

