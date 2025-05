crédito: No Ataque Internacional

O finalista da Champions que só esteve perdendo por 17 minutos na atual edição (Taça da Champions League)

Finalista da Champions League, apenas uma derrota em toda a competição, e time que esteve perdendo por só 17 minutos nos 14 jogos da atual edição. É desta forma que a Inter de Milão chegará à decisão da Liga dos Campeões.

O time italiano buscará o tetracampeonato no duelo com o Paris Saint-Germain, o PSG, em 31 de maio, às 16h, na Allianz Arena, em Munique. A equipe francesa buscará o título inédito diante de um time que esteve atrás no placar por pouco tempo na Champions 2024/25.

O domínio da Inter de Milão na Champions

Na fase de liga, foram seis vitórias, um empate e uma derrota, com 19 pontos conquistados nas oito partidas iniciais. Já no mata-mata, a Inter passou por oitavas, quartas e semi com quatro triunfos e duas igualdades. Desta forma, são 10 vitórias, três empates e apenas uma derrota na atual temporada da Champions League.

E o mais curioso deste domínio da Internazionale é que o time esteve atrás no placar por apenas 17 minutos em toda a competição. Veja abaixo os três momentos em que a equipe de Simone Inzaghi esteve perdendo na Liga dos Campeões.

Embora tenha ficado por seis minutos nas partidas eliminatórias diante de Bayern e Barcelona, a Inter se recuperou. A única vez que a equipe sofreu um gol e não reagiu foi diante do Leverkusen, o único clube que bateu os italianos na Champions deste ano.

Já o Paris Saint-Germain chegou à final com quatro vitórias, um empate e três derrotas na fase de liga, enquanto somou quatro triunfos e dois resultados negativos no mata-mata.

