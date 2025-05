Finalista da Champions e promovido à elite: irmãos têm semana ‘perfeita’ como técnicos (Filippo e Simone Inzaghi, irmãos, ex-jogadores e técnicos)

Possivelmente, a família mais realizada no futebol europeu nesta semana é a Inzaghi. Foi uma semana “perfeita” para os irmãos que são ex-jogadores e atuais técnicos. Enquanto Filippo garantiu a vaga na elite do Campeonato Italiano com o Pisa no domingo (4/5), Simone assegurou na terça-feira (6/5) o posto de finalista da Champions League com a Inter de Milão pela segunda vez em três temporadas.

Filippo Inzaghi, treinador do Pisa e ídolo do Milan

A primeira comemoração da família foi com um feito de levar uma equipe à elite italiana após 34 anos. Filippo Inzaghi é o técnico do Pisa, equipe que garantiu a segunda colocação da Série B da Itália no domingo (4/5). Desta forma, o time, que representa a cidade turística que tem a famosa torre inclinada, voltará ao mais alto patamar da Italia após mais de três décadas.

Aos 51 anos, Filippo já passou por oito clubes diferentes como treinador e conquistou a Série C de 2016/17 pelo Venezia e Série B de 2019/20 pelo Benevento. Porém, o sucesso é bem menor do que o obtido enquanto jogador.

Pippo Inzaghi, como era conhecido, foi um histórico centroavante do Milan, onde conquistou duas edições da Liga dos Campeões na década de 2000. Em 2006, ele foi campeão da Copa do Mundo pela Itália.

Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão

Dois anos mais novo, Simone teve carreiras invertidas em relação ao irmão. Ele jogou por oito clubes diferentes durante a carreira como atacante e obteve sucesso apenas na Lazio, clube em que conquistou o Italiano em 1999/00.

Já como treinador, ele fez um ótimo trabalho pelo mesmo time de Roma até chegar à Inter de Milão, onde brilha desde 2021. Campeão de todos os títulos nacionais pela equipe nerazzurra, Simone Inzaghi foi vice-campeão da Champions League em 2022/23, diante do City.

Duas temporadas depois, o técnico confirmou a ida à final da Liga dos Campeões de novo – após bater o Barcelona na semifinal. Desta vez, Simone comanda uma equipe ainda mais sólida que tem o desejo de bater o Paris Saint-Germain na decisão em busca do tricampeonato para a Inter de Milão.

A notícia Finalista da Champions e promovido à elite: irmãos têm semana ‘perfeita’ como técnicos foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno