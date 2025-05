Palestino vence Unión e complica Cruzeiro na Sul-Americana (Palestino venceu Unión de virada na Sul-Americana)

O Palestino segue na briga pela vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (7/5), o time chileno ganhou de virada do Unión, por 2 a 1, pela quarta rodada do Grupo E. As equipes se enfrentaram no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, na Argentina.

O Unión abriu o placar com Lucas Gamba, de cabeça, aos cinco minutos do segundo tempo. O Palestino reagiu na reta final do confronto e buscou a vitória com dois gols do centroavante paraguaio Junior Marabel, aos 40 e 44 minutos.

Com o resultado, o Palestino chegou a nove pontos na Sul-Americana, mesmo número do Mushuc Runa, que enfrenta o Cruzeiro nesta noite, a partir das 21h30, no Estádio Olímpico de Riobamba, no Equador.

O Mushuc leva vantagem sobre o Palestino no saldo de gols (5 a 3) e por isso está em primeiro. O Unión é o terceiro, com três pontos, enquanto o Cruzeiro está na lanterna, ainda sem pontuar.

Como está a situação do Cruzeiro?

A situação do Cruzeiro ficou mais complicada porque agora são duas equipes com nove pontos na chave. Contudo, ainda é possível sonhar com a classificação.

O primeiro passo, obviamente, é vencer o Mushuc Runa. Se empatar ou perder, a Raposa estará eliminada.

Em um cenário positivo, o time mineiro torceria pelo Unión contra o Mushuc na quinta rodada, além de fazer a própria parte no duelo com o Palestino.

Na sexta rodada, o Cruzeiro teria seis pontos e precisaria ganhar do Unión para ir a nove (os argentinos também poderiam sonhar com a classificação).

No jogo entre Palestino e Mushuc Runa, no Chile, será necessário que haja um ganhador (um dos clubes iria a 12 pontos, enquanto o outro permaneceria com nove).

Todavia, se Palestino e Mushuc empatarem na rodada derradeira, ambos vão a 10 pontos, enquanto o Cruzeiro, mesmo superando o Unión e fechando a fase de grupos com nove, estaria fora do mata-mata.

