Algoz do Barcelona na Champions teve câncer duas vezes e problemas com álcool (Francesco Acerbi, zagueiro da Inter de Milão)

Um dos algozes do Barcelona na Champions League tem uma história que vai muito além do futebol. O zagueiro Francesco Acerbi foi protagonista na classificação da Inter de Milão sobre o Barcelona na Champions League na terça-feira (7/5), após ter câncer duas vezes e problemas com o consumo de álcool.

Um jogo de sete gols coroou o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões no San Siro. A mandante Inter de Milão abriu 2 a 0, sofreu a virada e buscou o 3 a 3 nos acréscimos, com um gol salvador de Acerbi. Na prorrogação, o Barcelona sucumbiu, e Frattesi colocou a bola na rede, definindo o 4 a 3 e a ida dos italianos à final da Liga dos Campeões.

Só que antes desse grande obstáculo esportivo, o zagueiro italiano de 37 anos passou por situações que passam das quatro linhas do campo de futebol.

Câncer e alcoolismo de Acerbi

Em julho de 2013, Acerbi foi diagnosticado com um tumor maligno nos testículos. Ele retornou à prática esportiva no fim do ano, mas o câncer voltou, e o italiano se afastou novamente do futebol.

Além da doença, o zagueiro teve problemas com alcoolismo durante a carreira. Acerbi chegou até a admitir que chegava bêbado em alguns treinos e que “não respeitava o trabalho, quem o pagava e até ele mesmo”. Porém, o atleta disse que o câncer fez com que ele mudasse os rumos da carreira.

Temporada de Acerbi

Aos 37 anos, Acerbi viveu a noite mais incrível da carreira ao marcar um gol salvador nos acréscimos de uma semifinal de Champions League. Em uma carreira por apenas times italianos, o zagueiro jogou por Pavia, Renate, Spezia, Reggina, Chievo, Milan, Sassuolo e Lazio antes de chegar à Internazionale em 2022/23.

Curiosamente, a bola na rede salvadora diante do Barcelona foi a primeira de Acerbi na temporada. O zagueiro já fez 29 partidas e deu três assistências, além do único gol, justamente contra o Barcelona.

