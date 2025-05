Ex-técnico do Atlético fala sobre possibilidade de assumir o Boca: ‘Montar um projeto’ (Treinador argentino está livre no mercado )

O ex-treinador do Atlético Jorge Sampaoli falou sobre a possibilidade de assinar com o Boca Juniors, da Argentina.

Após a demissão do técnico Fernando Gago na última semana, alguns nomes foram especulados para assumir o cargo.

Alguns veículos de imprensa argentinos apontam que o ex-técnico do Galo Diego Milito é o principal alvo do clube de Buenos Aires.

Em entrevista ao jornal espanhol Diario Sport, Jorge Sampaoli falou sobre a chance de fechar com o Boca e falou sobre que tipo de projeto quer desenvolver na próxima equipe que assumir.

“Possibilidade do Boca? Olha, eu nem vejo o lugar. Quero ter a possibilidade de ter a chance de montar um projeto. Montar uma equipe com o perfil que tinha o Marseille, por exemplo. Que jogava muito bem”, afirmou.

O treinador está livre no mercado desde janeiro deste ano, quando foi demitido pelo Rennes, da França.

Jorge Sampaoli no Atlético

Jorge Sampaoli chegou ao Atlético em março de 2020, logo após o time ser eliminado na Copa do Brasil pelo modesto Afogados. Esteve à frente do Galo em 45 jogos (26 vitórias, nove empates e 10 derrotas), todos sem torcida no estádio por causa da pandemia de COVID-19.

Em fevereiro de 2021, Sampaoli – que tinha contrato até o final da temporada – pediu demissão para assinar com o Olympique de Marseille, da França.

No Alvinegro, conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 e garantiu a classificação direta do time para a fase de grupos da Libertadores 2021 ao terminar em terceiro lugar no Brasileiro de 2020 – a apenas três pontos do Flamengo, campeão.

