Time que estava no grupo do Flamengo é excluído do Super Mundial (Léon, do México, foi excluído do Super Mundial)

Por Bruno Braz – O León, clube mexicano de James Rodríguez, foi excluído pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) do Grupo D do Super Mundial de Clubes da Fifa, que conta com Flamengo, Chelsea e Espérance, da Tunísia.

O motivo da exclusão foi que o León pertence ao mesmo dono do Pachuca, outro clube mexicano que está no torneio, algo que viola o regulamento da Fifa que diz: “nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar ou exercer influência sobre mais de um clube participante”.

Uma audiência ocorreu nesta segunda-feira (5) na Suíça para que o Léon apresentasse suas justificativas. Os mexicanos tentavam alegar que cumpriram todas os pré-requisitos de elegibilidade e que não pertencem à mesma entidade jurídica, algo que não conseguiu ser comprovado.

Um brasileiro participou da audiência como árbitro. Daniel Cravo Souza esteve ao lado do italiano Massimo Coccia. O presidente foi o paraguaio Roberto Moreno.

“O Léon tinha a prerrogativa de poder recorrer ao tribunal para tentar reverter a exclusão. Era entendido que qualquer litígio em relação ao caso seria apresentado pelo clube nesta disputa no CAS, que é o órgão competente com base nos estatutos da FIFA. A equipe estaria contestando o próprio regulamento da competição e os regulamentos da FIFA. Então, teria de comprovar que não tem essa vinculação com o Pachuca e que não há um conflito de interesse. O histórico de jurisprudências do CAS mostra um entendimento que a própria FIFA tem a sua competência para definir os seus regulamentos, e que não cabe ao CAS contestar ou revogar essa disposição, desde que seja justa e proporcional”, afirma Raphael Paçó Barbieri, advogado especializado em direito desportivo e sócio da CCLA Advogados.

Como fica?

A Fifa decidiu que fará um playoff entre o América do México e o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O enfrentamento foi definido em função do time mexicano ser o melhor ranqueado e os americanos terem sido os vice-campeões da Concacaf.

O Alajuelense, da Costa Rica, chegou a pleitear a vaga. A Fifa, porém, rejeitou sua candidatura.

O Super Mundial de Clubes será disputado entre os dias 15 de junho a 13 de julho. Os Estados Unidos sediarão o torneio inédito que conta com mais três clubes brasileiros além do Flamengo: Botafogo, Fluminense e Palmeiras.

Léon se manifestou

O León emitiu uma nota oficial muito dura e fez acusações. O clube mexicano alegou que “os rivais foram muito influentes” e que “os interesses eram altos”. Veja a íntegra:

A sentença foi muito dura, os rivais foram muito influentes, a pressão foi intensa e os interesses eram altos. Como Instituição, assumimos o custo e as consequências de um processo como este, mas quem mais sofreu durante este caminho foi o nosso povo: torcedores e jogadores mereciam mais respeito por parte de um organismo dedicado a promover o esporte. Porém, desde o início, nenhum princípio esportivo existiu neste caso.

Para o Club León, participar do Mundial de Clubes nunca foi uma questão de poder ou dinheiro. Lutamos até o final para estar lá porque, como organização esportiva, buscamos a glória que só pode ser conquistada, defendida e merecida em campo.

O dinheiro vai e vem, o tempo se recupera, o jogador segue lutando e o torcedor nunca abandona. Mas a honra, essa não se toca: durante as últimas semanas, fomos criticados, estigmatizados e difamados. Este é o maior dano causado a um time que sempre competiu com humildade e integridade.

A história do Club León é muito simples: jogar com coragem, vencer com justiça e competir com lealdade. A única coisa que nos resta é vencer novamente para recuperar, em campo, o lugar que nos arrebataram. Não tenham dúvida: enquanto ninguém voltar a impedir, faremos isso.

Sabemos que um time deve nos substituir no Mundial de Clubes. Desejamos que os valores esportivos que, neste caso, não os levaram até lá, sejam honrados e respeitados, não possam ser vendidos por alguém nem comprados por ninguém. Aqui seguiremos.

