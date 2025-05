Ancelotti tem acordo para sair do Real e assinará com Seleção em breve, diz jornal (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid)

O tradicional jornal New York Times, por meio do The Athletic, site de esportes da mídia, divulgou nesta segunda-feira (5/5) que o técnico Carlo Ancelotti tem um acordo para sair do Real Madrid. E é esperado que a assinatura do italiano com a Seleção Brasileira seja em breve.

A matéria, que foi escrita pelos jornalistas Mario Cortegana e Adam Crafton, crava que Carlo Ancelotti já tem um acordo para deixar o Real, e a saída pode ocorrer nos próximos dias. O clube visita o rival Barcelona no domingo (11/5), às 11h15, na possível despedida do italiano.

“Um acordo verbal sobre a saída do Madrid já foi firmado e, pendentes as formalidades, um anúncio oficial confirmando a saída de Ancelotti é esperado antes do final da temporada da liga. Isso pode acontecer logo após o clássico de domingo com o Barcelona”, afirmou o The Athletic.

Na sequência, os jornalistas falam sobre o interesse do Brasil na contratação do pentacampeão da Champions League como treinador para substituir Dorival Júnior. Segundo a mídia, a assinatura poderia ter ocorrido no mês passado, mas a saída do Real travou a negociação. Desta forma, é esperado que ele assine em breve para comandar a Seleção na Data Fifa de junho.

“Era esperado que ele assinasse seu contrato com o Brasil quando se reuniu com representantes da CBF em Londres, em 28 de abril, mas a negociação foi posteriormente paralisada. Era necessário que Ancelotti chegasse a um acordo definitivo com o Madrid antes de poder assinar com o Brasil. Isso é esperado em breve para que ele possa estar disponível para as eliminatórias da Copa do Mundo em junho, contra Equador e Paraguai” The Athletic, site de esportes do New York Times

Prazo da CBF para contratar um novo técnico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estipulou um prazo para definir o novo técnico da Seleção Brasileira. Diretor da instituição, Rodrigo Caetano deixou claro também nesta segunda-feira (5/5) que a expectativa é contratar o substituto de Dorival Júnior até a “próxima semana”.

Em entrevista ao SporTV, o diretor de seleções da CBF não quis confirmar se os nomes especulados estão em negociação. Porém, Caetano frisou: a intenção é ter um treinador nos próximos dias, definindo o prazo para a semana entre 11 e 17 de maio.

“Nós estamos constantemente em reuniões aqui na CBF na tentativa de definir o mais rapidamente esse nome. Até por questões de negociação e de sigilo, fica praticamente impossível a gente ficar aqui falando a respeito de probabilidade”, afirmou Caetano, que seguiu.

“Sabemos que é um tema nacional, de extrema responsabilidade, mas nós temos aí a intenção de, em um prazo máximo da semana que vem, ter essa definição” Rodrigo Caetano, diretor da CBF

