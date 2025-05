crédito: No Ataque Internacional

Briga entre torcidas na Itália deixa um morto; jovem foi esfaqueado (Crime ocorreu próximo ao estádio da Atalanta)

Uma briga entre torcedores terminou em tragédia na cidade de Bérgamo, no norte da Itália. Riccardo Claris, de 26 anos, torcedor da Atalanta, foi morto a facadas durante um confronto com torcedores da Inter de Milão.

O episódio ocorreu nas proximidades do estádio da Atalanta, por volta da 1h da manhã (20h deste sábado (3/5) – horário de Brasília), após torcedores da Inter entoarem cantos em apoio ao clube milanês na entrada de um bar. Um grupo de torcedores locais não recebeu bem a manifestação, dando início a uma briga generalizada.

Jacopo de Simone, de 19 anos, se apresentou voluntariamente à polícia logo após o incidente e admitiu ter esfaqueado a vítima. Porém, em depoimento preliminar, afirmou que agiu para defender seu irmão gêmeo, que estaria sendo agredido.

Policiais encontraram a faca usada no ataque próximo ao local do crime. As autoridades mantêm o suspeito sob custódia e devem interrogá-lo nas próximas horas.

Vítima chegou a jogar futebol em times amadores

No jogo deste domingo (4/5), pelo Campeonato Italiano, contra o Monza, fora de casa, a torcida da Atalanta levou uma faixa em homenagem a Riccardo Claris, com o escrito “Claris conosco em todo lugar”.

Riccardo Claris fazia parte da Curva Nord, organizada mais conhecida da Atalanta. Ele chegou a jogar futebol em nível amador pelo Torre de Roveri e Gavarnese.

A notícia Briga entre torcidas na Itália deixa um morto; jovem foi esfaqueado foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10