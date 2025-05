Real Madrid quase se complica, mas vence o Celta e continua vivo na briga pelo título da La Liga (Mbappé marcou dois gols na vitória do Real Madrid)

O Real Madrid segue na briga direta pelo título do Campeonato Espanhol. Neste domingo (4/5), os merengues venceram o Celta de Vigo por 3 a 2, no Santiago Bernabéu, mas com um “susto”, já que abriu 3 a 0 no placar, e viram o time da Galícia encostar no placar.

Vinícius Júnior fez boa partida. Mas os principais destaques foram Arda Güler, com um gol e uma assistência, e Mbappé, autor de dois gols. O Celta marcou com Javi Rodríguez e Swedberg.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 75 pontos, quatro atrás do líder Barcelona, que tem 79. O campeonato está há quatro rodadas do fim. Na briga pelo título, os gigantes espanhóis se enfrentam na próxima rodada, no estádio do Barça.

O Celta, por sua vez, que faz boa campanha, segue com 46 pontos e na zona de classificação para a Liga Europa.

Real Madrid abre 3 a 0

Dominando desde o início, o Real Madrid empurrou o Celta para o campo defensivo, explorando principalmente o lado esquerdo com Vini Jr. e Mbappé. Ainda assim, teve dificuldades para transformar o domínio em gols. O Celta atacava pouco, mas criou a primeira grande chance com uma cabeçada do camisa 22, obrigando Courtois a fazer ótima defesa.

Aos 32 minutos, no entanto, o Real abriu o placar. Arda Güler recebeu pela direita, cortou para o meio e acertou um belo chute de fora da área. Aos 39, após o Celta quase empatar, o Real encaixou um contra-ataque e Mbappé, recebendo de Bellingham na entrada da área, ampliou para 2 a 0.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Mbappé aproveitou passe de Arda Güler para marcar seu segundo gol e fazer 3 a 0.

Celta quase empata

Com boa vantagem, o Real Madrid manteve uma postura ofensiva, embora com menos intensidade. Em um descuido após cobrança de escanteio pela esquerda, o Celta conseguiu diminuir com González, que aproveitou um rebote na área após Lucas Vázquez salvar uma bola praticamente em cima da linha.

O Celta se animou e, com a entrada do veterano Iago Aspas, chegou ao segundo gol. O camisa 10 achou Javi Rodríguez, desmarcado, e ele só tocou na saída do goleiro Courtois.

Aos 33, Pablo Durán recebeu no meio da zaga um novo belo passe de Iaspas de calcanhar e chutou, Courtois fez defesa parcial e voou para salvar quase na linha. Fim de jogo e vitória do Real Madrid por 3 a 2.

Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (2/5)

Rayo Vallecano 1 x 0 Getafe

Sábado (3/5)

Alavés 0 x 0 Atlético de Madrid

Villarreal 4 x 2 Osasuna

Las Palmas 2 x 3 Valencia

Valladolid 1 x 2 Barcelona

Domingo (4/5)

Real Madrid 3 x 2 Celta

Sevilla x Leganés

Espanyol x Betis

Real Sociedad x Bilbao

Segunda-feira (5/5)

Girona x Mallorca

