Campeão da Premier League se solidariza e apita ‘falta’ ao ver árbitro caído (Vardy, atacante do Leicester)

Os papéis se inverteram. O atacante Jamie Vardy notou que o árbitro estava caído no campo enquanto o jogo da Premier League continuava, se solidarizou com a situação e optou por apitar a “falta”, com o intuito de parar a partida. Esse lance inusitado ocorreu durante a vitória do Leicester sobre o Southampton por 2 a 0, em casa, neste sábado (3/5).

Aos 20 minutos do segundo tempo, o árbitro David Webb foi atingido por Jordan Ayew, que também é atleta do Leicester, e caiu no chão. Os outros envolvidos na partida não viram a queda e seguiram o jogo até que uma lenda do time inglês agiu.

Campeão e artilheiro da Premier League de 2015/16, em uma das maiores zebras da história do futebol, Vardy é ídolo do Leicester e protagonizou a situação curiosa. O centroavante viu que o árbitro não estava acompanhando o decorrer da partida devido às dores, pegou o apito da mão da autoridade e assoprou para que o jogo fosse paralisado. Surtiu efeito.

David Webb foi atendido e não teve condições de seguir no jogo, sendo substituído por Sam Barrott na sequência da partida. Veja a situação inusitada abaixo.

Quand Vardy se prend pour l'arbitre pic.twitter.com/h6wLyx90k4 — VOOsport (@VOOsport) May 3, 2025

Essa cena ocorreu durante uma das últimas partidas de Vardy pelo Leicester, equipe que, assim como o rival Southampton, só cumpre tabela na Premier League porque já foi rebaixado. O atacante de 38 anos vai se despedir dos Foxes após 13 anos, 498 jogos e 199 gols.

