Jogador de quase 450 gols se aproxima do primeiro título da carreira (Harry Kane, atacante do Bayern de Munique)

O empate do Bayern de Munique com o RB Leipzig por 3 a 3, neste sábado (3/5), pela Bundesliga, adiou o primeiro título da carreira de Harry Kane.

O Bayern precisava de uma vitória para sacramentar o título alemão e encerrar o jejum do centroavante inglês.

No entanto, o empate deixou os bávaros com uma mão na taça, já que o vice-líder Bayer Leverkusen precisa, ?além de vencer os últimos três jogos, tirar 30 gols de saldo.

A festa pode sair neste domingo (4/5). Um tropeço do Leverkusen contra o Freiburg, fora de casa, garante o 34ª título do Bayern em Munique.

O Bayern ainda pode confirmar o título no próximo sábado (10/5), diante do Borussia Monchengladbach, na Allianz Arena, às 13h30 (de Brasília), em Munique.

‘Maldição’ de Harry Kane perto do fim

O atacante busca o primeiro título como jogador profissional em 14 anos de carreira. Ele amargou sete vices, a maioria deles com o Tottenham, mas também passou em branco na temporada passada, a primeira com a camisa do Bayern de Munique.

A maldição ainda foi ‘esticada’ com a derrota da Inglaterra para a Espanha na final da Eurocopa 2024. Ele já havia amargado o vice com a Seleção Inglesa na Euro 2020, com revés em casa para a Itália.

Em toda a carreira, o atacante de 31 anos soma 447 gols em 664 partidas – média de 0,67.

Vices na carreira de Harry Kane

Tottenham

Copa da Liga Inglesa 2014/15

Campeonato Inglês 2016/17

Champions League 2018/19

Copa da Liga Inglesa 2020/21

Inglaterra

Eurocopa 2020

Eurocopa 2024

Bayern de Munique

Supercopa da Alemanha 2023/24

