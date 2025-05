Al-Hilal demite Jorge Jesus, técnico cotado na Seleção Brasileira (Jorge Jesus foi eliminado com o Al-Hilal da Champions League asiática )

Jorge Jesus não é mais o técnico do Al-Hilal. O treinador foi demitido pela equipe saudita nesta sexta-feira (2/5), três dias após a eliminação na Liga dos Campeões da Ásia.

Na última terça-feira, o Al-Hilal perdeu por 3 a 1 do Al-Ahli e caiu na semifinal da Champions Asiática. Na Liga Saudita, o time está na segunda posição, com seis pontos a menos que o líder Al-Ittihad, a cinco rodadas do fim da competição.

Jorge Jesus tinha vínculo com o time saudita até junho deste ano. O treinador vivia a expectativa de comandar o clube na disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos próximos meses, competição que conta com participações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Al-Hilal está no Grupo H, com Real Madrid, Pachuca e RB Salzburg.

O nome de Jorge Jesus é um dos estudados pela CBF para assumir o cargo de técnico, deixado por Dorival Júnior há um mês. O português voltou a ganhar força para o desafio depois de uma negociação que não teve sucesso com o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Nesta temporada, o Al-Hilal disputou 46 jogos, com 31 vitórias, oito empates e sete derrotas. Nessa passagem pelo clube saudita, Jorge Jesus comandou o time em 105 partidas e conquistou quatro títulos: Liga Saudita (2023/2024), Supertaça da Arábia Saudita (2023/2024 e 2024/2025), além da Copa do Rei da Arábia Saudita (2023/2024).

O clube também anunciou que o técnico interino Mohammed Al-Shaloub será o comandante da equipe nos próximos jogos.

