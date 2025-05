crédito: No Ataque Internacional

Lenda do atletismo, o jamaicano Usain Bolt apontou quais futebolistas gostaria de ter enfrentado em corrida.

Multicampeão e um dos principais nomes da modalidade nos últimos anos, o ex-corredor de 38 anos encerrou a carreira como profissional em 2017.

Em entrevista recente, o ex-esportista afirmou que queria ter duelado com o francês Kyllian Mbappé (Real Madrid) e o ex-jogador galês Gareth Bale na pista de atletismo.

“Eu acho que os dois que nós falamos sobre eram definitivamente Mbappé, porque as pessoas realmente acham que ele é rápido assim, e Gareth Bale”, disse à Laureus Sport.

Carreira

Usain Bolt conquistou diversas medalhas e quebrou vários recordes durante a carreira no atletismo.

Medalhas

8x ouro nos Jogos Olímpicos

11x ouro em Campeonatos Mundiais

2x prata em Campeonatos Mundiais

1x bronze em Campeonatos Mundiais

Recordes

Recordes mundiais: 100m, 200m e revezamento 4x100m

Recordes em Olimpíadas: 100m, 200m e 4x100m

Bolt no futebol

Após se aposentar do atletismo, Bolt se aventurou no futebol em 2019 e passou por período de teste no Central Coast, da Austrália. O jamaicano não permaneceu na equipe e posteriormente apenas atuou em partidas comemorativas.

A notícia Lenda do atletismo, Usain Bolt aponta quais futebolistas gostaria de ter enfrentado em corrida foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque