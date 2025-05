Guardiola quer conhecer o Carnaval do Brasil: ‘Com certeza, Neymar vai estar’ (Pep Guardiola, técnico do Manchester City)

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola revelou o lado ‘festeiro’ e ‘turista’ durante entrevista para a ESPN. Conhecido por ser um estudioso do futebol moderno, ele falou do Brasil, da conexão que tem com o país e com os jogadores brasileiros que já treinou e contou que deseja conhecer uma das festas mais famosas do país: o Carnaval.

Uma das grandes influências de Guardiola no futebol é Pepe, um dos maiores ídolos da história do Santos. Os dois se conheceram em 2004, no Al Ahli, do Qatar, quando o brasileiro estava à frente do time e comandou o ex-volante. Desde então, o espanhol passou a ter o santista como inspiração.

Em entrevista a ESPN, Guardiola contou dos encontros com Pepe e citou os jogadores brasileiros que sempre serviram como espelho e que se destacaram na Europa, principalmente no Barcelona. O espanhol treinou o time catalão por quatro temporadas ao longo da carreira (2008 a 2012).

“Foi um prazer estar com ele (Pepe) e seu filho. Falamos muito do Santos de Pelé, a quantidade de partidas que jogavam, as viagens. Eram como os Beatles da época. Pepe é uma pessoa extraordinária, muito simples, uma pessoa muito humana.”

“Tenho uma influência grande com os jogadores brasileiros no Barcelona, desde antes de Ronaldo, com Rivaldo, Giovanni, com muitos brasileiros que passaram por lá na história. Acredito que Barcelona e Catalunha sempre se sentiram muito próximos (com o Brasil), talvez pelo clima, pelo mar, pela música, sempre houve uma grande conexão”, falou.

Carnaval no Brasil?

O treinador também citou os brasileiros que estão a sua volta no Manchester City. Além disso, ele revelou o lado ‘festeiro’ e comentou que deseja ir ao Brasil para pular Carnaval.

Em tom de brincadeira, ele disse que deve encontrar Neymar durante o feriado que movimenta milhões de foliões pelo Brasil.

“Tenho grande admiração pelos brasileiros, tenho aqui Savinho, Ederson, que vivemos uma década incrível juntos. Tenho muitas boas lembranças do Brasil, apesar de só ter ido uma vez.”

“Me lembrei do Fernandinho, que foi meu capitão por muitos anos. Sempre perguntava quando eu iria ao Brasil. Espero um dia poder conhecer o Carnaval e muitas outras coisas no Brasil. Acredito que durante o Carnaval vou encontrar o Neymar, com certeza. E espero que ele me convide para ir (risos)”, falou.

Guardiola e Neymar não chegaram a trabalhar juntos. Em 2013, contudo, o técnico tentou fazê-lo não fechar com o Barcelona e ir para o Bayern de Munique, time que treinava à época.

