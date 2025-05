Bodo/Glimt: por que nome do time tem uma barra entre as palavras? (Estádio Aspmyra, do Bodo/Glimt)

A história de como uma cidade de cerca de 50 mil habitantes no Norte da gélida Noruega fez um time semifinalista continental certamente é a mais inusitada da atual temporada europeia. Mas, para além da façanha na Liga Europa, o Bodo/Glimt guarda uma curiosidade no próprio nome.

Por que, afinal de contas, uma barra oblíqua – sim, aquele caractere especial no teclado do seu celular ou computador – separa as duas palavras? O No Ataque explica.

O clube foi fundado em 19 de setembro de 1916 com o nome Fotballklubben Glimt. A primeira palavra é o correspondente em norueguês para “Futebol Clube”. “Glimt”, por sua vez, significa “flash” – não à toa, o uniforme do time é predominantemente amarelo.

Nos anos 1940, o clube decidiu adicionar o nome “Bodo”, o mesmo da cidade onde está localizado. Tudo porque existia um outro time chamado “Glimt”. Seria, portanto, uma forma de diferenciá-los.

O Fotballklubben Glimt, então, mudou de nome para Fotballklubben Bodo-Glimt – inicialmente com um hífen separando as duas palavras.

Com a troca, um problema: conta-se que o uso de Bodo-Glimt, com hífen, causava dúvida quando lido em jornais ou mesmo nas casas de aposta.

Isso porque o hífen na Europa é muito usado para separar times. É o que no Brasil fazemos com o “x”. Por exemplo, um jogo entre Atlético e Cruzeiro pode ser grafado assim: “Atlético x Cruzeiro”. Na Noruega, seria diferente: “Atlético-Cruzeiro”.

Causava confusão quando os leitores liam sobre o hipotético confronto “Bodo-Glimt-Rosenborg”. Seria um jogo entre três times?

Por isso, naturalmente, convencionou-se usar a barra (/) em vez do hífen. A grafia Bodo/Glimt se popularizou até que o próprio clube a adotou oficialmente nos anos 1980.

Tottenham x Bodo/Glimt

Jogadores do Bodo/Glimt comemoram classificação à semifinal da Liga Europa. Foto: AFP

Agora, o Bodo/Glimt chama a atenção do mundo do futebol por ter se tornado o primeiro time norueguês a alcançar a semifinal de um torneio continental.

A equipe encara o Tottenham nesta quinta-feira (1º/5), a partir das 16h, no Tottenham Hotspur Stadium, pela partida de ida.

Na volta, uma semana depois, no mesmo horário, os times decidem a vaga na final no Aspmyra Stadium, na cidade de Bodo. Que, na verdade, é grafado como “Bodø”. Mas essa é uma história para outra hora.

A notícia Bodo/Glimt: por que nome do time tem uma barra entre as palavras? foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques