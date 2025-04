O impacto digital da camisa vermelha da Seleção e o gatilho ao debate político

Apenas 21 horas depois que o site inglês Footy Headlines anunciou uma possível camisa vermelha para a Seleção brasileira, mais de 4,3 milhões de menções ao tema foram registradas nas redes sociais. A cor do uniforme foi o gatilho para críticas e para mais debates aquecidos pela polarização política. O dado é da agência de marketing digital Ativaweb.

Segundo o levantamento de Alek Maracajá, CEO da Ativaweb, dentre os principais termos detectados nas buscas sobre a camisa — “camisa do PT”, “torcer contra”, “camisa vermelha Seleção brasileira”, “Lula” e “o Brasil não será vermelho” —, boa parte faz referência ao Partido dos Trabalhadores e mostra como o assunto extrapolou o esporte, no rumo da guerra ideológica no Brasil.

“O PT conseguiu mudar até a cor da camisa da Seleção brasileira, inacreditável”, escreveu um usuário no X. Um dos milhares de comentários de desaprovação sobre a mudança da paleta de cores no uniforme da CBF e as críticas recorrentes têm sido o fator mais marcante do impacto digital da nova camisa.

“Quando uma camisa da Seleção gera mais engajamento político do que esportivo é sinal de que a polarização virou uniforme oficial no Brasil”, analisou Maracajá.

Mais do que mera inovação estética, parte da população tem enxergado na nova peça de roupa o símbolo de um projeto político — o que não é o caso.

O estatuto da CBF prevê que as cores da bandeira do Brasil sejam utilizadas no uniforme, mas abre espaço para que modelos em outras cores sejam criados em contextos comemorativos, desde que aprovados pela diretoria.

“Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF (…), não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria”, diz o estatuto.

A nova camisa levará a logo da Jordan e a cor vermelha é bastante associada à marca, já que o primeiro tênis que Michael Jordan usou em parceria com a Nike, o Air Jordan 1, era predominantemente vermelho.